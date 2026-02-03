https://ria.ru/20260203/rossija-2071903551.html
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию
Южнокорейская компания Samsung Electronics отказалась как-либо комментировать возможное возвращение на рынок РФ, в компании РИА Новости заявили, что по этому и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:21:00+03:00
2026-02-03T12:21:00+03:00
2026-02-03T12:21:00+03:00
экономика
россия
сеул
samsung group
samsung
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_f7276303867e6540afb4e9515bbb870e.jpg
https://ria.ru/20260103/indiya-2066129435.html
https://ria.ru/20251221/vozvraschenie-2063605050.html
россия
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_215:0:1774:1169_1920x0_80_0_0_47341b413be9f259f72e9a01c54c9cbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сеул, samsung group, samsung, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Сеул, Samsung Group, Samsung, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения на российский рынок
СЕУЛ, 3 фев - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung Electronics отказалась как-либо комментировать возможное возвращение на рынок РФ, в компании РИА Новости заявили, что по этому и другим связанным с Россией вопросам "позиции нет".
Как узнало РИА Новости в компании, Samsung
отказывается комментировать что-либо касательно присутствия в России
и продолжает сохранять такую позицию.
"Позиции нет", - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент
на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled. Согласно документам ведомства, заявки были поданы в январе 2026 года. В качестве заявителя указан Samsung Electronics
.
Под соответствующими брендами в России компания собирается продавать смартфоны, дисплеи, шлемы виртуальной реальности, 3D-очки.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле
.