Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию

СЕУЛ, 3 фев - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung Electronics отказалась как-либо комментировать возможное возвращение на рынок РФ, в компании РИА Новости заявили, что по этому и другим связанным с Россией вопросам "позиции нет".

Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.