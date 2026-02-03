Рейтинг@Mail.ru
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
12:21 03.02.2026
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию
Южнокорейская компания Samsung Electronics отказалась как-либо комментировать возможное возвращение на рынок РФ, в компании РИА Новости заявили, что по этому и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:21:00+03:00
2026-02-03T12:21:00+03:00
экономика, россия, сеул, samsung group, samsung, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Сеул, Samsung Group, Samsung, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Samsung отказалась комментировать возможность возвращения в Россию

Samsung отказалась комментировать возможность возвращения на российский рынок

СЕУЛ, 3 фев - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung Electronics отказалась как-либо комментировать возможное возвращение на рынок РФ, в компании РИА Новости заявили, что по этому и другим связанным с Россией вопросам "позиции нет".
Как узнало РИА Новости в компании, Samsung отказывается комментировать что-либо касательно присутствия в России и продолжает сохранять такую позицию.
"Позиции нет", - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled. Согласно документам ведомства, заявки были поданы в январе 2026 года. В качестве заявителя указан Samsung Electronics.
Под соответствующими брендами в России компания собирается продавать смартфоны, дисплеи, шлемы виртуальной реальности, 3D-очки.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
