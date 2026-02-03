Китай представил самого быстрого робота-гуманоида

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем аккаунте в соцсети WeChat.

"Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете официально представил полноразмерного человекоподобного робота Bolt. Благодаря скорости бега 10 м/с, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свое название робот-гуманоид получил от ямайского легкоатлета Усейна Болта, который установил мировой рекорд, пробежав дистанцию в сто метров за 9,58 секунды.

Указано, что робот-гуманоид Bolt был создан совместно с шанхайской робототехнической компанией MirrorMe Tech и чжэцзянская Kaierda, и в будущем разработчики продолжат улучшать робота и расширять области применения, включая сферу услуг и производство.