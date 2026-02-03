Рейтинг@Mail.ru
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида - РИА Новости, 03.02.2026
12:55 03.02.2026
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
технологии, китай, пекин, wechat
Технологии, Китай, Пекин, WeChat
© HIC-ZJU Official/X Гуманоидный робот Bolt
 Гуманоидный робот Bolt
© HIC-ZJU Official/X
Гуманоидный робот Bolt
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем аккаунте в соцсети WeChat.
"Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете официально представил полноразмерного человекоподобного робота Bolt. Благодаря скорости бега 10 м/с, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день", - сказано в сообщении.
Отмечается, что свое название робот-гуманоид получил от ямайского легкоатлета Усейна Болта, который установил мировой рекорд, пробежав дистанцию в сто метров за 9,58 секунды.
Указано, что робот-гуманоид Bolt был создан совместно с шанхайской робототехнической компанией MirrorMe Tech и чжэцзянская Kaierda, и в будущем разработчики продолжат улучшать робота и расширять области применения, включая сферу услуг и производство.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Пекине двадцать роботов-гуманоидов 19 апреля 2025 года приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов. Первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. По словам представителя команды этого робота, во время забега устройство сохраняло скорость примерно на уровне 7-8 км/час.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов
29 января, 04:02
 
