https://ria.ru/20260203/robot-2071915059.html
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида - РИА Новости, 03.02.2026
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:55:00+03:00
2026-02-03T12:55:00+03:00
2026-02-03T12:55:00+03:00
технологии
китай
пекин
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071908168_0:0:632:356_1920x0_80_0_0_a47afc81effe457b229ce80eda399c71.jpg
https://ria.ru/20260129/tesla-2070890259.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071908168_50:0:525:356_1920x0_80_0_0_9c81a48ae212eca7cf3e0134ea084d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, пекин, wechat
Технологии, Китай, Пекин, WeChat
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида со скоростью бега 10 м/с
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости.
Китай создал гуманоидного робота Bolt, который при беге может развивать скорость до 10 м/с, что является лучшим показателем среди роботов в мире, сообщает разработчик, Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр, в своем аккаунте
в соцсети WeChat.
"Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете официально представил полноразмерного человекоподобного робота Bolt. Благодаря скорости бега 10 м/с, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день", - сказано в сообщении.
Отмечается, что свое название робот-гуманоид получил от ямайского легкоатлета Усейна Болта, который установил мировой рекорд, пробежав дистанцию в сто метров за 9,58 секунды.
Указано, что робот-гуманоид Bolt был создан совместно с шанхайской робототехнической компанией MirrorMe Tech и чжэцзянская Kaierda, и в будущем разработчики продолжат улучшать робота и расширять области применения, включая сферу услуг и производство.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Пекине
двадцать роботов-гуманоидов 19 апреля 2025 года приняли участие в первом в мире совместном полумарафоне людей и роботов. Первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. По словам представителя команды этого робота, во время забега устройство сохраняло скорость примерно на уровне 7-8 км/час.