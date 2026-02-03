РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны

"Центр розыска и информации Российского Красного Креста (ЦРИ РКК) запускает масштабный проект "Без памяти прошлого нет настоящего будущего", направленный на оцифровку уникальных архивов времен Великой Отечественной войны и создание общедоступного цифрового каталога. Архивы будут оцифрованы в течение нескольких лет", - говорится на сайте.

Уточняется, что проект будет реализовываться в два этапа. На первом этапе будет проведена оцифровка архивных карточек с созданием цифрового каталога, выстроенного в том же алфавитном и нумерационном порядке, в котором документы хранятся в бумажном архиве. На втором этапе запланирован перенос и распознавание информации с карточек.