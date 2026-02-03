Рейтинг@Mail.ru
16:50 03.02.2026
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны
2026
РКК оцифрует архивы времен Великой Отечественной войны

ЦРИ РКК запускает проект по оцифровке архивов времен Великой Отечественной войны

Цветы на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Цветы на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Центр розыска и информации Российского Красного Креста (ЦРИ РКК) запускает проект "Без памяти прошлого нет настоящего будущего", направленный на оцифровку архивов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте РКК.
"Центр розыска и информации Российского Красного Креста (ЦРИ РКК) запускает масштабный проект "Без памяти прошлого нет настоящего будущего", направленный на оцифровку уникальных архивов времен Великой Отечественной войны и создание общедоступного цифрового каталога. Архивы будут оцифрованы в течение нескольких лет", - говорится на сайте.
Отмечается, что Центр розыска и информации РКК является одной из крупнейших служб розыска в Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2025 году в ЦРИ РКК поступило 1 994 обращения как от физических лиц, так и от государственных учреждений. Чаще всего запросы касались розыска пропавших без вести, подтверждения фактов пребывания граждан на принудительных работах и эвакуации, в том числе из блокадного Ленинграда. При этом архивы ЦРИ РКК насчитывают около 15 миллионов уникальных документов.
"Теперь проект получил поддержку Фонда президентских грантов, на его реализацию выделено почти 15 миллионов рублей. Эти средства позволят запустить системную оцифровку архивных материалов, которые на протяжении десятилетий хранятся исключительно в бумажном виде", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что проект будет реализовываться в два этапа. На первом этапе будет проведена оцифровка архивных карточек с созданием цифрового каталога, выстроенного в том же алфавитном и нумерационном порядке, в котором документы хранятся в бумажном архиве. На втором этапе запланирован перенос и распознавание информации с карточек.
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Минобороны открыло проект о первых днях Великой Отечественной
21 июня 2025, 00:36
 
ЛенинградКрасный полумесяцФонд президентских грантовВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
