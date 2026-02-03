Рейтинг@Mail.ru
Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун - РИА Новости, 03.02.2026
16:52 03.02.2026
Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун
Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун - РИА Новости, 03.02.2026
Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун
Распространившиеся в сети фотографии, на которых четыре Солнца или четыре Луны видны на небе в ряд, сделаны с использованием свойств камер, настоящие оптические
луна
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
луна
луна, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Луна, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун

ИКИ РАН разоблачил миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун в ряд

© Фото : Надежда ШапцеваСолнечное гало в Саратове
Солнечное гало в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Надежда Шапцева
Солнечное гало в Саратове. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Распространившиеся в сети фотографии, на которых четыре Солнца или четыре Луны видны на небе в ряд, сделаны с использованием свойств камер, настоящие оптические эффекты, когда в атмосфере возникает свет как от нескольких светил, выглядят иначе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
Учёные обратили внимание на публикации в различных СМИ, повествующие о нескольких, чаще всего, четырёх Солнцах или Лунах, якобы появляющихся на небе из-за оптических эффектов в атмосфере. Зачастую в этих сообщениях употребляются термины "паргелий" или "парселений".
Снимок с одного из телескопов LASCO - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На снимке Солнца вновь появился загадочный объект
2 февраля, 23:52
"К сожалению, в большинстве случаев фотографии, которые иллюстрируют это явление, не имеют ничего общего с паргелиями. Чаще всего на них можно увидеть результат переотражений внутри стеклопакетов или линз фотокамеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Института.
В ИКИ рассказали, что "ложные солнца" возникают из-за преломления солнечного света в кристалликах льда атмосфере. В этом случае возникает гало - светлый круг, в центре которого находится Солнце или Луна. Если оси большой части ледяных кристаллов расположены вертикально, то с обеих сторон от Солнца будут видны два ярких световых пятна. Это и есть "ложные солнца", своё название паргелий они получили от греческих слов "пара" - "возле" и "гелиос" - "Солнце".
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ученые рассказали о ночной вспышке на Солнце
2 февраля, 14:29
 
ЛунаРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
