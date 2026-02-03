Ученые разоблачили миф о появлении на небе четырех Солнц или Лун

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Распространившиеся в сети фотографии, на которых четыре Солнца или четыре Луны видны на небе в ряд, сделаны с использованием свойств камер, настоящие оптические эффекты, когда в атмосфере возникает свет как от нескольких светил, выглядят иначе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Учёные обратили внимание на публикации в различных СМИ, повествующие о нескольких, чаще всего, четырёх Солнцах или Лунах, якобы появляющихся на небе из-за оптических эффектов в атмосфере. Зачастую в этих сообщениях употребляются термины "паргелий" или "парселений".

"К сожалению, в большинстве случаев фотографии, которые иллюстрируют это явление, не имеют ничего общего с паргелиями. Чаще всего на них можно увидеть результат переотражений внутри стеклопакетов или линз фотокамеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Института.