Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
16:44 03.02.2026 (обновлено: 16:45 03.02.2026)
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC

Казахстанского бойца Рахмонова исключили из рейтинга UFC в полусреднем весе

© Фото : UFC RussiaШавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : UFC Russia
Шавкат Рахмонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, сообщается на сайте промоушена.
Ранее Рахмонов сообщил, что перенес операцию. По информации инсайдера Ариэля Хельвани, спортсмен выбыл на 9-10 месяцев.
Рахмонов не выходил в октагон с декабря 2024 года, тогда он победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 310.
Рахмонову 31 год, спортсмен одержал победы во всех 19 профессиональных поединках в ММА.
