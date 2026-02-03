https://ria.ru/20260203/rakhmonov-2071990672.html
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, сообщается на... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T16:44:00+03:00
2026-02-03T16:44:00+03:00
2026-02-03T16:45:00+03:00
единоборства
спорт
шавкат рахмонов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797593547_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_de294cc46ba5267f13c8e1c89dc25f24.jpg
https://ria.ru/20260202/tyulyulin-2071733149.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797593547_110:0:2394:1713_1920x0_80_0_0_177f12cb626419046e69ad3956bfd514.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шавкат рахмонов, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Шавкат Рахмонов, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC
Казахстанского бойца Рахмонова исключили из рейтинга UFC в полусреднем весе