Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН

Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без
2026-02-03T05:38:00+03:00
2026-02-03T05:38:00+03:00
2026-02-03T05:39:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
геннадий красников, российская академия наук
Геннадий Красников, Российская академия наук
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии", - сказал глава РАН
.
По его словам, таких прорывных лекарств и разработок очень много.
"Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний", - добавил Красников
.
Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни и, самое главное, вести людям активный образ жизни в более возрастном периоде", - подчеркнул он.