Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.

"Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии", - сказал глава РАН

По его словам, таких прорывных лекарств и разработок очень много.

"Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний", - добавил Красников