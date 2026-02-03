Рейтинг@Mail.ru
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 03.02.2026 (обновлено: 05:39 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/rak-2071839310.html
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН - РИА Новости, 03.02.2026
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН
Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:38:00+03:00
2026-02-03T05:39:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f748d523284d1e26bfc58ef611d02f37.jpg
https://ria.ru/20260202/rak-2071731540.html
https://ria.ru/20260202/meditsina-2071785170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0c3c1660b99b9e4861560bc634514e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук
Геннадий Красников, Российская академия наук
Ученые работают над лечением рака без химиотерапии, заявил глава РАН

Красников: ученые из РФ работают над лечением рака без химиотерапии

© iStock.com / microgenУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© iStock.com / microgen
Ученый в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии", - сказал глава РАН.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В России выросла выявляемость рака молочной железы
2 февраля, 15:06
По его словам, таких прорывных лекарств и разработок очень много.
"Это и российский препарат для лечения болезни Бехтерева, созданный на основе уникального подхода, позволяющего создавать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний", - добавил Красников.
Прогресс в области медицины позволяет увеличивать продолжительность жизни и, самое главное, вести людям активный образ жизни в более возрастном периоде", - подчеркнул он.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
2 февраля, 18:38
 
Геннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала