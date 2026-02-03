https://ria.ru/20260203/pugacheva-2071989009.html
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна
Российская певица Алла Пугачева упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Фамилия певицы фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое тот отправил Эпштейну
в январе 2014 года.
"Половину из десяти самых уважаемых людей в России
составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву
и королеву (Великобритании Елизавету II - ред.). Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос", - утверждается в письме.
В письме Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира. В поле темы письма указано: "Миссия выполнена для некоторых". Наиболее почитаемым человеком в мире, в соответствии с результатами опроса, Николич называет основателя Microsoft Билла Гейтса.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам работать вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.