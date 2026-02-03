Рейтинг@Mail.ru
16:37 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/pugacheva-2071989009.html
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна
сша, россия, великобритания, джеффри эпштейн, алла пугачева
США, Россия, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Алла Пугачева
Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна

РИА Новости: Пугачева упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Фамилия певицы фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое тот отправил Эпштейну в январе 2014 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным
Вчера, 11:00
"Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву (Великобритании Елизавету II - ред.). Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос", - утверждается в письме.
В письме Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира. В поле темы письма указано: "Миссия выполнена для некоторых". Наиболее почитаемым человеком в мире, в соответствии с результатами опроса, Николич называет основателя Microsoft Билла Гейтса.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам работать вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
Вчера, 09:26
 
СШАРоссияВеликобританияДжеффри ЭпштейнАлла Пугачева
 
 
