Пугачева упоминается в материалах по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

Фамилия певицы фигурирует в письме венчурного инвестора Бориса Николича, которое тот отправил Эпштейну в январе 2014 года.

"Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву (Великобритании Елизавету II - ред.). Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос", - утверждается в письме.

В письме Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых и влиятельных людях мира. В поле темы письма указано: "Миссия выполнена для некоторых". Наиболее почитаемым человеком в мире, в соответствии с результатами опроса, Николич называет основателя Microsoft Билла Гейтса.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).