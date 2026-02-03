Шойгу передал и.о. президента Мьянмы послание от Путина

НЕЙПЬИДО, 3 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и.о. президента Мьянмы Мином Ауном Хлайном передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, а также поздравление с проведением выборов.

Секретарь Совбеза добавил, что РФ рассчитывает на сохранение высокого темпа развития российско-мьянманских связей после формирования нового парламента и правительства. "Убежден, что после вступления в силу на прошлой неделе соглашения о введении безвизового режима граждане наших стран будут иметь еще больше возможностей для практического сотрудничества и развития гуманитарных связей", - сказал он.