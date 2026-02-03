Шойгу передал и.о. президента Мьянмы послание от Путина

НЕЙПЬИДО, 3 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и.о. президента Мьянмы Мином Ауном Хлайном передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, а также поздравление с проведением выборов.
"В первую очередь, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина хотел бы поздравить вас с успешным проведением всеобщих парламентских выборов и передать личное послание от главы российского государства", - сказал Шойгу.
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
2 февраля, 20:55
"Признательны за позицию Нейпьидо по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, поддержку действий России в целях обеспечения суверенитета и безопасности", - добавил Шойгу.
Секретарь Совбеза добавил, что РФ рассчитывает на сохранение высокого темпа развития российско-мьянманских связей после формирования нового парламента и правительства. "Убежден, что после вступления в силу на прошлой неделе соглашения о введении безвизового режима граждане наших стран будут иметь еще больше возможностей для практического сотрудничества и развития гуманитарных связей", - сказал он.
По его словам, Москва высоко ценит личный вклад лидера Мьянмы в укрепление двусторонних отношений. "Знаковым событием стало ваше личное участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - отметил Шойгу. - Символично, что в параде на Красной площади был задействован расчет из Мьянмы. Этот жест подчеркивает особый характер российско-мьянманских отношений и является данью памяти героической борьбе мьянманского народа против японского милитаризма на фронтах Второй мировой войны".
Межгосударственные отношения России и Мьянмы
9 мая 2025, 00:41