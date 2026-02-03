В Польше создадут аналитическую группу по делу Эпштейна

"Если кто-то имеет в этом (в замалчивании информации - ред.) какой-то политический интерес, если кто-то имеет политические поводы, чтобы молчать, чтобы делать вид, что ничего не случилось, то для меня очевидно, что он ничего от этого не выиграет - он потеряет, потеряет доброе имя, и позор останется на нем до конца его жизни. Мы здесь, в Польше, точно не будем делать вид, что ничего не произошло", - сказал Туск.