В Польше создадут аналитическую группу по делу Эпштейна

ВАРШАВА, 3 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о создании аналитической группы для изучения информации о сексуальной эксплуатации польских несовершеннолетних осужденным за секс-торговлю американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я хочу проинформировать, что мы совместно с министром юстиции – генеральным прокурором, а также с министром-координатором спецслужб решили создать аналитическую группу, а, быть может, и начать следствие, если анализ подтвердит наши опасения в связи со скандалом, связанным с педофилией в США", - заявил Туск, открывая заседание кабмина.
Польский премьер-министр уточнил, что речь идет о деле скандально известного финансиста Эпштейна.
"Как вы знаете, это полностью беспрецедентное дело, которое интересует общественное мнение по причине так называемого "польского следа" (участия несовершеннолетних граждан Польши - ред.) в этом деле. Мы не допустим и не можем допустить, чтобы какой-либо из случаев использования польских детей педофильской сетью и организатором этого паном Эпштейном, если такие имели место, остался без внимания", - добавил Туск.
При этом польский премьер призвал не замалчивать информацию об этом.
"Если кто-то имеет в этом (в замалчивании информации - ред.) какой-то политический интерес, если кто-то имеет политические поводы, чтобы молчать, чтобы делать вид, что ничего не случилось, то для меня очевидно, что он ничего от этого не выиграет - он потеряет, потеряет доброе имя, и позор останется на нем до конца его жизни. Мы здесь, в Польше, точно не будем делать вид, что ничего не произошло", - сказал Туск.
Премьер также заявил, что Польша может предложить своим партнерам присоединиться к расследованию.
"Не исключено, что мы будем предлагать другим партнерам, чтобы следствие имело международный характер", - сказал он.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.