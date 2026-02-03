https://ria.ru/20260203/poezd-2071851792.html
ОЖД сообщила о задержках двух поездов "Сапсан"
ОЖД сообщила о задержках двух поездов "Сапсан"
Два поезда "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург задерживаются до 40 минут по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). РИА Новости, 03.02.2026
