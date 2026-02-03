Рейтинг@Mail.ru
08:44 03.02.2026
ОЖД сообщила о задержках двух поездов "Сапсан"
Два поезда "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург задерживаются до 40 минут по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). РИА Новости, 03.02.2026
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Два поезда "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург задерживаются до 40 минут по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются поезда "Сапсан" №756 и №758 сообщением Москва - Санкт-Петербург до 40 минут", - говорится в сообщении.
Октябрьская железная дорога сообщает, что принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.
В Кировской области задерживаются поезда из-за схода грузовых вагонов
2 февраля, 09:29
 
Происшествия
 
 
