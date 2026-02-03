Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвинённый в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн и его окружение в 2012 году обсуждали поддержку подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* (признан в РФ иноагентом) против России, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна.

"Мы должны в ближайшее время поехать в Россию , и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым *. Он - член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания", - писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

В переписке Николич отмечал, что ситуация вокруг Пономарёва* является "крайне опасной", и задавался вопросом, "как можно помочь" экс-депутату.

Николич также переслал Эпштейну письмо самого Пономарёва*, в котором тот просил содействия в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе

В одном из последующих писем, направленном летом 2012 года, Эпштейн сообщил Николичу, что "подружился" с Пономарёвым*, следует из обнародованных материалов.

Пономарёв* покинул Россию в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате, позднее проживал в США и на Украине , где получил гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск, а в 2024 году заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ и оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.