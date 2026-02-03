Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*
03:37 03.02.2026
Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*
Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*
россия, сша, давос, илья пономарев, джеффри эпштейн, билл гейтс, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, США, Давос, Илья Пономарев, Джеффри Эпштейн, Билл Гейтс, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвинённый в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн и его окружение в 2012 году обсуждали поддержку подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* (признан в РФ иноагентом) против России, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна.
"Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым*. Он - член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания", - писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.
В переписке Николич отмечал, что ситуация вокруг Пономарёва* является "крайне опасной", и задавался вопросом, "как можно помочь" экс-депутату.
Николич также переслал Эпштейну письмо самого Пономарёва*, в котором тот просил содействия в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.
В одном из последующих писем, направленном летом 2012 года, Эпштейн сообщил Николичу, что "подружился" с Пономарёвым*, следует из обнародованных материалов.
Пономарёв* покинул Россию в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате, позднее проживал в США и на Украине, где получил гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск, а в 2024 году заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ и оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
