https://ria.ru/20260203/plyuschenko-2071889841.html
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получал просьбу о поддержке бойкота Олимпиады в Италии от своего знакомого... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T11:43:00+03:00
2026-02-03T11:43:00+03:00
2026-02-03T11:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029289371_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2ea03d2e07cc761e6eca4815645d0d6d.jpg
https://ria.ru/20260203/olimpiada-2071820177.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029289371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_04ed854c41088cac147aad801d443fa0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Плющенко: товарищ из Госдумы просил меня поддержать бойкот Олимпиады