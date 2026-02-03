Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:43 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/plyuschenko-2071889841.html
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получал просьбу о поддержке бойкота Олимпиады в Италии от своего знакомого... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T11:43:00+03:00
2026-02-03T11:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029289371_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2ea03d2e07cc761e6eca4815645d0d6d.jpg
https://ria.ru/20260203/olimpiada-2071820177.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029289371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_04ed854c41088cac147aad801d443fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады

Плющенко: товарищ из Госдумы просил меня поддержать бойкот Олимпиады

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получал просьбу о поддержке бойкота Олимпиады в Италии от своего знакомого из Госдумы.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На Играх выступят 13 российских спортсменов.
«

"У меня есть товарищ из Госдумы, который мне звонил и просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: "Вы прикалываетесь, что ли?!" Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырех Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно. Обязательно надо ехать. Даже в нейтральном статусе. Все знают, откуда мы и за кого выступаем", - заявил Плющенко в интервью "Спорт-Экспресс".

Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Исследование показало, сколько россиян будут следить за Олимпиадой-2026
Вчера, 00:15
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Евгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала