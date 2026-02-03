Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
13:29 03.02.2026
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе отстранение нападающего Владимира Писарского сроком на четыре года, сообщается на сайте организации.
В начале июля комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Позднее в октябре организация увеличила срок на четыре месяца. Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РФС и получил отказ.
Заседание апелляционного комитета РФС прошло 29 января. Писарскому отказали в удовлетворении жалобы на решение комитета от 10 октября 2025 года.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
Денис Черышев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Госдуме рассказали о последствиях перехода Черышева в "Красаву"
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Спортивный арбитражный суд (CAS) Спорт
 
