https://ria.ru/20260203/pisarskiy-2071925957.html
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе отстранение нападающего Владимира Писарского сроком на четыре года, сообщается на сайте РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T13:29:00+03:00
2026-02-03T13:29:00+03:00
2026-02-03T13:29:00+03:00
футбол
российский футбольный союз (рфс)
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021147657_0:164:1024:740_1920x0_80_0_0_c56a213dfb03dfb8698ee51a3a317d0c.jpg
https://ria.ru/20260203/svischev-2071864498.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021147657_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b3b585f01c3a24198a8f8dcd8a3b3300.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский футбольный союз (рфс), спортивный арбитражный суд (cas), спорт
Футбол, Российский футбольный союз (РФС), Спортивный арбитражный суд (CAS), Спорт
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского
Апелляционный комитет РФС оставил в силе отстранение Писарского на четыре года
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе отстранение нападающего Владимира Писарского сроком на четыре года, сообщается на сайте организации.
В начале июля комитет по этике РФС
принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Позднее в октябре организация увеличила срок на четыре месяца. Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS)
на решение РФС и получил отказ.
Заседание апелляционного комитета РФС прошло 29 января. Писарскому отказали в удовлетворении жалобы на решение комитета от 10 октября 2025 года.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".