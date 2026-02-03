Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге не возражает об аресте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика Петр Жилкин не возражает об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.