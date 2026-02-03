https://ria.ru/20260203/peterburg-2072026147.html
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге не возражает об аресте
Обвиняемый в убийстве в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика Петр Жилкин не возражает об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:12:00+03:00
2026-02-03T20:05:00+03:00
санкт-петербург
