19:10 03.02.2026 (обновлено: 19:59 03.02.2026)
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"После убийства Жилкин осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме", — рассказали там.
Сегодня утром тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Девятилетний Павел Тифитулин ушел из дома около 14:00 30 января. Видеокамеры зафиксировали, как в тот же день он сел в автомобиль у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Больше его не видели. Силовики и волонтеры вели поиски несколько суток.
Как утверждает Life, злоумышленник регулярно останавливался на парковке у гипермаркета и предлагал детям покататься на машине за деньги. На его ноутбуке нашли порнографию с участием несовершеннолетних.
Жилкина задержали накануне в Псковской области. После допроса он признал вину и рассказал, где спрятал тело. Суд заключил его под стражу.
Задержание мужчины, обвиняемого в убийстве ребенка из Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге
2 февраля, 23:17
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
