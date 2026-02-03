https://ria.ru/20260203/peterburg-2072025968.html
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости.
Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
"После убийства Жилкин осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме", — рассказали там.
Сегодня утром тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Девятилетний Павел Тифитулин ушел из дома около 14:00 30 января. Видеокамеры зафиксировали, как в тот же день он сел в автомобиль у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Больше его не видели. Силовики и волонтеры вели поиски несколько суток.
Как утверждает Life, злоумышленник регулярно останавливался на парковке у гипермаркета и предлагал детям покататься на машине за деньги. На его ноутбуке нашли порнографию с участием несовершеннолетних.
Жилкина задержали накануне в Псковской области. После допроса он признал вину и рассказал, где спрятал тело. Суд заключил его под стражу.