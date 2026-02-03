Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, сообщила объединенная Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"После убийства Жилкин осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил записи с камер видеонаблюдения, установленных в его доме", — рассказали там.

© Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге © Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

Сегодня утром тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Девятилетний Павел Тифитулин ушел из дома около 14:00 30 января. Видеокамеры зафиксировали, как в тот же день он сел в автомобиль у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Больше его не видели. Силовики и волонтеры вели поиски несколько суток.

Как утверждает Life, злоумышленник регулярно останавливался на парковке у гипермаркета и предлагал детям покататься на машине за деньги. На его ноутбуке нашли порнографию с участием несовершеннолетних.