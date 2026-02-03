Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 03.02.2026 (обновлено: 22:37 03.02.2026)
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби
Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.02.2026
в мире, абу-даби, сша, россия, каролин левитт, стив уиткофф, мирный план сша по украине, джаред кушнер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, кирилл дмитриев, юрий ушаков, владимир путин, украина
В мире, Абу-Даби, США, Россия, Каролин Левитт, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Украина
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби

Левитт: Уиткофф и Кушнер в среду прибудут на переговоры по Украине в Абу-Даби

© REUTERS / Sarah MeyssonnierДжаред Кушнер и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Специальный посланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", — сказала она журналистам.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Вчера, 15:22
Состоявшиеся ранее переговоры Левитт вновь назвала историческими. Ранее она утверждала, что по их итогам мирный процесс находится в отличном состоянии. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, характеризовал текущее положение дел как "очень хорошие события".

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это дополнительной стыковкой графиков.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 12:49
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Вчера, 09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАбу-ДабиСШАРоссияКаролин ЛевиттСтив УиткоффМирный план США по УкраинеДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКирилл ДмитриевЮрий УшаковВладимир ПутинУкраина
 
 
Версия 2023.1 Beta
