В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Специальный посланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", — сказала она журналистам.
Состоявшиеся ранее переговоры Левитт вновь назвала историческими. Ранее она утверждала, что по их итогам мирный процесс находится в отличном состоянии. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, характеризовал текущее положение дел как "очень хорошие события".
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это дополнительной стыковкой графиков.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.