Организация в Норвегии отказалась сотрудничать с кронпринцессой
Организация в Норвегии отказалась сотрудничать с кронпринцессой - РИА Новости, 03.02.2026
Организация в Норвегии отказалась сотрудничать с кронпринцессой
Норвежская организация "Секс и общество", позиционирующая себя как крупнейший в стране центр репродуктивного здоровья и прав в этой области, прекращает...
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Норвежская организация "Секс и общество", позиционирующая себя как крупнейший в стране центр репродуктивного здоровья и прав в этой области, прекращает сотрудничество с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит из-за ее связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в новых документах по делу которого она упоминается более тысячи раз.
Первого февраля газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна
, опубликованных ранее американским министерством юстиции.
"Для организации важным является внимание к нашим пациентам, ко всем жертвам домогательств... Проявляя внимание к ним, мы хотим прекратить сотрудничество с ее королевским высочеством кронпринцессой Метте-Марит", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.
"Секс и общество" признает, что не знает всех деталей связи кронпринцессы с Эпштейном, но считает, что то, что уже известно, несовместимо с их позицией.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.