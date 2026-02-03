ЕК контактирует с Францией по вопросу обысков в офисах Х

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) контактирует с властями Франции по вопросу обысков французских офисов социальной сети Х, сообщил во вторник представитель ЕК Тома Ренье.
"Разумеется, мы контактируем с властями Франции по этому (вопросу обысков в офисе Х - ред.) и по многим другим вопросам", - сказал Ренье в ходе брифинга Европейской комиссии. Трансляция брифинга велась на официальном сайте ЕК.
Во вторник отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х, сообщила прокуратура французской столицы. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и экс-гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков.
Основатель Telegram Павел Дуров, который сам почти полтора года назад был задержан во Франции, ранее заявил, что эта страна является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.