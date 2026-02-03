По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, сообщает СК РФ.

"По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка, сообщает ведомство.