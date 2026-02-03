https://ria.ru/20260203/obysk-2071821302.html
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски
Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:27:00+03:00
2026-02-03T00:27:00+03:00
2026-02-03T00:49:00+03:00
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b09c07a7415bb5c95eafc539eb2debab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, сообщает СК РФ.
"По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка, сообщает ведомство.
В Петербурге возбуждено дело об убийстве девятилетнего мальчика. Ребёнок 30 января вышел из дома в Красносельском районе и сел в машину к незнакомцу. В Псковской области был задержан мужчина, в автомобиль которого сел мальчик. В ходе расследования уголовного дела мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где спрятал тело.