По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски - РИА Новости, 03.02.2026
00:27 03.02.2026 (обновлено: 00:49 03.02.2026)
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски - РИА Новости, 03.02.2026
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски
Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, РИА Новости, 03.02.2026
россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Происшествия
По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка провели обыски

По местам пребывания сознавшегося в убийстве ребенка в Петербурге провели обыски

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, сообщает СК РФ.
"По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе по обнаружению тела ребенка, сообщает ведомство.
В Петербурге возбуждено дело об убийстве девятилетнего мальчика. Ребёнок 30 января вышел из дома в Красносельском районе и сел в машину к незнакомцу. В Псковской области был задержан мужчина, в автомобиль которого сел мальчик. В ходе расследования уголовного дела мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где спрятал тело.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело
