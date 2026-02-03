https://ria.ru/20260203/obstrel-2071928692.html
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ
Трое сотрудников МФЦ получили ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
совет федерации рф
новая каховка
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
При ударе ВСУ по Новой Каховке получили ранения трое сотрудников МФЦ