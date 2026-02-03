Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/obstrel-2071928692.html
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ - РИА Новости, 03.02.2026
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ
Трое сотрудников МФЦ получили ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:38:00+03:00
2026-02-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071897952_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_22ce192bce12bdabbc20806e840d720a.jpg
https://ria.ru/20260203/saldo-2071909005.html
новая каховка
херсонская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, новая каховка, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ

При ударе ВСУ по Новой Каховке получили ранения трое сотрудников МФЦ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Трое сотрудников МФЦ получили ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром во вторник. По информации губернатора Владимира Сальдо, погибли три человека, есть раненые. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину.
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Вчера, 12:39
"Били, как всегда, по мирным жителям. Под удар попали МФЦ и продуктовый магазин. Среди погибших - сотрудник администрации Новой Каховки. Еще трое сотрудников МФЦ ранены", - написал Басюк в своем Telegram-канале.
Сенатор принес соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Новая Каховка
Херсонская область
Владимир Сальдо
Вооруженные силы Украины
Совет Федерации РФ
 
 
