При обстреле Новой Каховки пострадали трое сотрудников МФЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Трое сотрудников МФЦ получили ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.