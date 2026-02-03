https://ria.ru/20260203/novaya-kakhovka-2071930723.html
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Новой Каховке
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 03.02.2026
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Новой Каховке
Удар ВСУ по гражданским объектам в городе Новая Каховка Херсонской области является подтверждением тому, что мир Киеву без надобности, заявил сенатор от... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:47:00+03:00
2026-02-03T13:47:00+03:00
2026-02-03T13:47:00+03:00
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071897996_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0cb39182948819381377b0a766ebb7b2.jpg
https://ria.ru/20260203/saldo-2071909005.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071897996_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_6154500c3a113f85789c87f86f6a0376.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Новой Каховке
Басюк назвал удар ВСУ по Новой Каховке подтверждением отношения Киева к миру