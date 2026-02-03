Рейтинг@Mail.ru
13:47 03.02.2026
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по гражданским объектам в городе Новая Каховка Херсонской области является подтверждением тому, что мир Киеву без надобности, заявил сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром во вторник. По информации губернатора Владимира Сальдо, погибли три человека, есть раненые. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину.
"Собственно говоря, очередное подтверждение тому, что мир Киеву без надобности", - написал Басюк в своем Telegram-канале.
По его словам, ради удержания власти нынешнее руководство Украины готово заморозить своих собственных граждан.
"Что уж говорить про обстрелы мирных жителей Херсонщины. Впрочем, они этого даже и не скрывают, призывая убивать по 50 тысяч русских в месяц", - подчеркнул сенатор.
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Новая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
