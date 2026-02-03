Рейтинг@Mail.ru
ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак
11:16 03.02.2026
ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак
ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак
Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
экономика, россия, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Совет Федерации РФ
ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак

Новак: ВВП России в 2026 году увеличится на 1-1,3%

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", - заявил Новак, выступая в Совете Федерации.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ВВП: что такое и почему его недостаточно для оценки экономики
30 декабря 2025, 14:34
 
Экономика Россия Александр Новак Совет Федерации РФ
 
 
