ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак
03.02.2026
ВВП России в 2026 году увеличится на один процент, заявил Новак
Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
россия
2026
