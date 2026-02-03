https://ria.ru/20260203/novak-2071883119.html
Новак рассказал о росте российской экономики в 2025 году
Рост экономики России за прошлый год составил 1%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 03.02.2026
