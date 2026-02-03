Рейтинг@Mail.ru
11:09 03.02.2026 (обновлено: 11:35 03.02.2026)
Новак рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Рост обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
экономика, россия, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить об основных отраслях, драйверах, которые обеспечивают рост в настоящее время, то, в первую очередь, это промышленное производство и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составит 2,8%", - сказал Новак в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
По словам вице-премьера РФ, основной рост обрабатывающей промышленности обеспечили ряд предприятий. Так, сектор военно-промышленного комплекса по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 22,9%.
Машиностроительный комплекс в свою очередь за январь-ноябрь прирос на 7,1%, в основном за счет авиастроения и производства компьютерной и электронной техники. Металлургический комплекс, несмотря на ряд проблем, нарастил производство готовых металлических изделий на 0,5%.
"Что касается гражданских отраслей, мы в плюсе видим химический комплекс и фармацевтическую промышленность", - отметил Новак.
