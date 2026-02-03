https://ria.ru/20260203/novak-2071882640.html
Новак рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Новак рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Новак рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Рост обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:09:00+03:00
2026-02-03T11:09:00+03:00
2026-02-03T11:35:00+03:00
экономика
россия
александр новак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Новак рассказал о росте обрабатывающей промышленности в 2025 году
Новак: рост обрабатывающей промышленности РФ в 2025 году составил 2,8%
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности России по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить об основных отраслях, драйверах, которые обеспечивают рост в настоящее время, то, в первую очередь, это промышленное производство и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составит 2,8%", - сказал Новак
в рамках заседания комитета Совета Федерации
по экономической политике.
По словам вице-премьера РФ
, основной рост обрабатывающей промышленности обеспечили ряд предприятий. Так, сектор военно-промышленного комплекса по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 22,9%.
Машиностроительный комплекс в свою очередь за январь-ноябрь прирос на 7,1%, в основном за счет авиастроения и производства компьютерной и электронной техники. Металлургический комплекс, несмотря на ряд проблем, нарастил производство готовых металлических изделий на 0,5%.
"Что касается гражданских отраслей, мы в плюсе видим химический комплекс и фармацевтическую промышленность", - отметил Новак.