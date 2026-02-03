https://ria.ru/20260203/novak-2071882322.html
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году
Замедление роста экономики в прошлом году - до 1% - было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
Новак: замедление роста экономики было необходимо для борьбы с инфляцией