Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 03.02.2026 (обновлено: 11:20 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/novak-2071882322.html
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году
Замедление роста экономики в прошлом году - до 1% - было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:07:00+03:00
2026-02-03T11:20:00+03:00
экономика
россия
александр новак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20260116/rosstat-2068393962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Новак назвал причину замедления роста экономики в 2025 году

Новак: замедление роста экономики было необходимо для борьбы с инфляцией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замедление роста экономики в прошлом году - до 1% - было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Однопроцентный рост связан с проведением и жесткой денежно-кредитной политикой, и жесткой бюджетной политикой, и связано с таргетированием инфляции, и надо отметить, что эту задачу удается решить", - сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
16 января, 19:12
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала