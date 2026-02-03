Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов фракции "Справедливая Россия" за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами.

Он подчеркнул, что рад возможности обсудить с представителями фракции наиболее важные вопросы, волнующие россиян. "Президент отмечал внимание, с которым ваши представители последовательно отстаивают базовые ценности социальной справедливости", - добавил премьер.