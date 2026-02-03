Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов фракции "Справедливая Россия" за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами.
Премьер-министр во вторник провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Глава кабмина отметил, что выдвигаемые фракцией инициативы и предложения формируются в том числе в ходе личных встреч и депутатских приемов в регионах.
"Именно такой подход позволяет не только последовательно повышать качество законодательных решений, но и отслеживать, как они реализуются, осуществлять парламентский контроль за правоприменением. И хочу, конечно, поблагодарить вас и всех ваших коллег за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами в этой сфере. Я знаю, что держите многие вопросы на постоянном контроле", - обратился Мишустин к депутатам "Справедливой России".
Он подчеркнул, что рад возможности обсудить с представителями фракции наиболее важные вопросы, волнующие россиян. "Президент отмечал внимание, с которым ваши представители последовательно отстаивают базовые ценности социальной справедливости", - добавил премьер.