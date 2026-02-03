Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/mishustin-2072017369.html
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов фракции "Справедливая Россия" за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:23:00+03:00
2026-02-03T18:23:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072012813_0:258:3037:1966_1920x0_80_0_0_fa07c584ae1d42dd8cb95f569265ece5.jpg
https://ria.ru/20260203/mishustin-2072015324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072012813_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_46cca0915ef3a4d97fea2e39a5bb7f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, справедливая россия, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Справедливая Россия, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами

Мишустин отметил эффективное сотрудничество "Справедливой России" с ведомствами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов фракции "Справедливая Россия" за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами.
Премьер-министр во вторник провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Глава кабмина отметил, что выдвигаемые фракцией инициативы и предложения формируются в том числе в ходе личных встреч и депутатских приемов в регионах.
"Именно такой подход позволяет не только последовательно повышать качество законодательных решений, но и отслеживать, как они реализуются, осуществлять парламентский контроль за правоприменением. И хочу, конечно, поблагодарить вас и всех ваших коллег за эффективное сотрудничество с министерствами и ведомствами в этой сфере. Я знаю, что держите многие вопросы на постоянном контроле", - обратился Мишустин к депутатам "Справедливой России".
Он подчеркнул, что рад возможности обсудить с представителями фракции наиболее важные вопросы, волнующие россиян. "Президент отмечал внимание, с которым ваши представители последовательно отстаивают базовые ценности социальной справедливости", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Вчера, 18:09
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала