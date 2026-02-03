https://ria.ru/20260203/mishustin-2072015324.html
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Важно, чтобы ценообразование в сфере российской электроэнергетики было обоснованным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:09:00+03:00
2026-02-03T18:09:00+03:00
2026-02-03T18:12:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f5be34fed3cf46f13e97aface03eaf94.jpg
https://ria.ru/20260203/mishustin-2071957116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_1db2b106598d464465876fb6022c1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), справедливая россия, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Справедливая Россия, Госдума РФ
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Мишустин: важно, чтобы ценообразование в электроэнергетике было обоснованным