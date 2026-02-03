Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 03.02.2026 (обновлено: 18:12 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/mishustin-2072015324.html
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике
Важно, чтобы ценообразование в сфере российской электроэнергетики было обоснованным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:09:00+03:00
2026-02-03T18:12:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f5be34fed3cf46f13e97aface03eaf94.jpg
https://ria.ru/20260203/mishustin-2071957116.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_1db2b106598d464465876fb6022c1493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), справедливая россия, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Справедливая Россия, Госдума РФ
Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике

Мишустин: важно, чтобы ценообразование в электроэнергетике было обоснованным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Важно, чтобы ценообразование в сфере российской электроэнергетики было обоснованным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас в Думе готовится как раз ко второму чтению правительственный законопроект, который расширяет полномочия ФАС - Федеральной антимонопольной службы - по контролю за ценообразованием в электроэнергетике. Важно, чтобы оно было обоснованным", - сказал Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
Он отметил, что инициатива фракции по регулированию тарифов в этой сфере заслуживает серьезного внимания как от граждан, так и со стороны экспертов и отраслевого сообщества.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Справедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала