Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в поддержке участников СВО - РИА Новости, 03.02.2026
15:19 03.02.2026
Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в поддержке участников СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в вопросе поддержки участников СВО и членов их семей. РИА Новости, 03.02.2026
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, КПРФ
Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в поддержке участников СВО

Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в вопросе поддержки участников СВО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в вопросе поддержки участников СВО и членов их семей.
Во вторник Мишустин провел встречу с руководством фракции КПРФ в Госдуме. Он отметил, что в прошлом году были приняты десятки законопроектов по поддержке участников СВО и их семей, которые уже вступили в силу.
"Консолидированная позиция депутатского корпуса в таком вопросе крайне важна для общества в целом, в первую очередь для защитников и участников специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за такое отношение", - сказал Мишустин.
