Мишустин оценил взаимодействие правительства с КПРФ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил конструктивное взаимодействие правительства с представителями фракции КПРФ в Государственной думе.
«
"С вами у нас налажено достаточно конструктивное взаимодействие, вы последовательно отстаиваете свои позиции. Правительство всегда внимательно рассматривает законодательные инициативы, которые выдвинуты КПРФ", - обратился Мишустин к руководству фракции.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин отмечал деятельность фракции КПРФ как высокопрофессиональную. Речь идет и о работе по таким направлениям, как парламентская дипломатия, сбережение исторической памяти, налаживание партнерских связей с друзьями России в мире, уточнил премьер.
«
"В прошлом году наша работа была сосредоточена на вопросах социальной поддержки, развитии агропромышленного комплекса, приоритетных территорий. Также подробно работали над вопросами промышленной политики", - продолжил Мишустин.
Глава кабмина также отметил активное участие КПРФ в диалоге с представителями министерств и ведомств.