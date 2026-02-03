Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил взаимодействие правительства с КПРФ - РИА Новости, 03.02.2026
15:14 03.02.2026 (обновлено: 15:28 03.02.2026)
Мишустин оценил взаимодействие правительства с КПРФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил конструктивное взаимодействие правительства с представителями фракции КПРФ в Государственной думе.
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, КПРФ, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил конструктивное взаимодействие правительства с представителями фракции КПРФ в Государственной думе.
Глава кабмина во вторник провел встречу с депутатами думской фракции КПРФ в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
"С вами у нас налажено достаточно конструктивное взаимодействие, вы последовательно отстаиваете свои позиции. Правительство всегда внимательно рассматривает законодательные инициативы, которые выдвинуты КПРФ", - обратился Мишустин к руководству фракции.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин отмечал деятельность фракции КПРФ как высокопрофессиональную. Речь идет и о работе по таким направлениям, как парламентская дипломатия, сбережение исторической памяти, налаживание партнерских связей с друзьями России в мире, уточнил премьер.
"В прошлом году наша работа была сосредоточена на вопросах социальной поддержки, развитии агропромышленного комплекса, приоритетных территорий. Также подробно работали над вопросами промышленной политики", - продолжил Мишустин.
Глава кабмина также отметил активное участие КПРФ в диалоге с представителями министерств и ведомств.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету
2 февраля, 16:49
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинКПРФГосдума РФ
 
 
