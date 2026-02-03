https://ria.ru/20260203/mishustin-2071957116.html
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Конструктивная критика депутатов помогает правительству принимать выверенные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:11:00+03:00
2026-02-03T15:11:00+03:00
2026-02-03T15:33:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_46dcd135d436125970c82029ee117be4.jpg
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071756485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_6b5e2a1cb69b84940c748d84ba6a0534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, кпрф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, КПРФ
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Мишустин: конструктивная критика помогает кабмину принимать выверенные решения