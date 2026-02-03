Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству - РИА Новости, 03.02.2026
15:11 03.02.2026
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству
Конструктивная критика депутатов помогает правительству принимать выверенные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин рассказал, как критика депутатов помогает правительству

Мишустин: конструктивная критика помогает кабмину принимать выверенные решения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Конструктивная критика депутатов помогает правительству принимать выверенные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел встречу с руководством фракции партии КПРФ, выразив уверенность, что у кабмина и фракции есть всё для продуктивного сотрудничества по приоритетным направлениям.
"Конструктивная критика, которая порой звучит от фракции, она позволяет принимать выверенные решения. Правительство всегда готово к такому предметному, профессиональному диалогу", - отметил Мишустин на встрече.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету
2 февраля, 16:49
 
Политика Россия Михаил Мишустин КПРФ
 
 
