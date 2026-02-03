https://ria.ru/20260203/mishustin-2071955792.html
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
Десятки законопроектов в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей были приняты в 2025 году, они уже вступили в силу, сообщил... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:09:00+03:00
2026-02-03T15:09:00+03:00
2026-02-03T15:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
кпрф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071963407_0:197:2938:1850_1920x0_80_0_0_dc357360b22a4cb3cf7eb1c551a41e54.jpg
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071733273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071963407_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_5b795e4cfac130e5e70c5ebfd404578b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, кпрф, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, КПРФ, Госдума РФ
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
Мишустин: в 2025 году приняли десятки законопроектов по поддержке участников СВО