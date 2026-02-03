Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
15:09 03.02.2026 (обновлено: 15:28 03.02.2026)
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей
Десятки законопроектов в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей были приняты в 2025 году, они уже вступили в силу, сообщил... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:09:00+03:00
2026-02-03T15:28:00+03:00
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Десятки законопроектов в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей были приняты в 2025 году, они уже вступили в силу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции КПРФ в Госдуме.
В ходе встречи Мишустин отметил активное участие фракции КПРФ в диалоге с представителями федеральных министерств и ведомств.
"Одним из самых результативных примеров такого подхода считаю работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. За прошлый год были приняты десятки законопроектов в этой сфере, которые уже сегодня вступили в силу", - подчеркнул премьер.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
2 февраля, 15:16
2 февраля, 15:16
 
