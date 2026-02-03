Рейтинг@Mail.ru
14:55 03.02.2026 (обновлено: 15:30 03.02.2026)
Мишустин провел встречу с депутатами фракции КПРФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с депутатами фракции КПРФ в рамках подготовки к запланированному на конец февраля ежегодному отчету правительства...
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
кпрф
госдума рф
единая россия
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, кпрф, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, КПРФ, Госдума РФ, Единая Россия
Мишустин в преддверии отчета правительства встретился с депутатами фракции КПРФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с депутатами фракции КПРФ в рамках подготовки к запланированному на конец февраля ежегодному отчету правительства в Государственной думе.
Предыдущая встреча главы правительства с депутатами Госдумы от КПРФ проходила в марте 2025 года. Тогда Мишустин отмечал вклад партии в политическую дискуссию в России, а также благодарил депутатов за инициативы в сфере образования для людей с инвалидностью.
Традиционная встреча проходит в преддверии ежегодного отчёта правительства, который в 2026 году состоится в конце февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отчет кабинета министров о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число. Ранее Мишустин встретился с представителями фракции "Единая Россия". Как отмечала пресс-служба правительства, такие встречи позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Мишустин: правительство готово работать с депутатами по ежегодному отчету
19 января, 17:37
19 января, 17:37
 
Политика Россия Михаил Мишустин Вячеслав Володин КПРФ Госдума РФ Единая Россия
 
 
