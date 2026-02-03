Эпштейна приглашали посетить МГУ с экскурсией в 2011 году

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна приглашали посетить Московский государственный университет с экскурсией, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.

"Я разговаривал по телефону с (имя отредактировано - ред.), одним из деканов Московского государственного университета, который первоначально обратился ко мне с идеей совместной программы Нью-Йоркского университета и МГУ и о котором я упоминал ранее. По странному совпадению, он будет в Нью-Йорке в дни твоего визита в Москву , и я встречусь с ним здесь. А пока я попросил его организовать для вас встречи в МГУ", - говорится в письме 2011 года, адресованном Эпштейну

Через несколько дней после этого, финансист получил еще одно письмо, в котором говорилось, что МГУ с удовольствием организует Эпштейну ряд встречи и экскурсию по зданиям университета.

"Если тебе все еще интересно, твоим провожатым будет молодая нейропсихолог / нейробиолог (имя отредактировано - ред.). Я знаю ее только по переписке, но она кажется интеллигентной и хорошо говорит по-английски. В МГУ есть два кампуса... если у тебя будет достаточно времени, она покажет тебе оба", - говорится во втором сообщении.

Автор также упоминает, что во время своего визита в Москву Эпштейн планировал останавливаться недалеко от исторического здания МГУ на Моховой улице, а значит недалеко от Кремля и Манежной площади.

Однако финансист отказался от приглашения, сославшись на "бардак в ООН ", и предложил перенести планы на ноябрь.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.