Эпштейна приглашали посетить МГУ с экскурсией в 2011 году - РИА Новости, 03.02.2026
17:45 03.02.2026
Эпштейна приглашали посетить МГУ с экскурсией в 2011 году
Эпштейна приглашали посетить МГУ с экскурсией в 2011 году
Обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна приглашали посетить Московский государственный университет с экскурсией, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейна приглашали посетить МГУ с экскурсией в 2011 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна приглашали посетить Московский государственный университет с экскурсией, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
"Я разговаривал по телефону с (имя отредактировано - ред.), одним из деканов Московского государственного университета, который первоначально обратился ко мне с идеей совместной программы Нью-Йоркского университета и МГУ и о котором я упоминал ранее. По странному совпадению, он будет в Нью-Йорке в дни твоего визита в Москву, и я встречусь с ним здесь. А пока я попросил его организовать для вас встречи в МГУ", - говорится в письме 2011 года, адресованном Эпштейну.
Через несколько дней после этого, финансист получил еще одно письмо, в котором говорилось, что МГУ с удовольствием организует Эпштейну ряд встречи и экскурсию по зданиям университета.
"Если тебе все еще интересно, твоим провожатым будет молодая нейропсихолог / нейробиолог (имя отредактировано - ред.). Я знаю ее только по переписке, но она кажется интеллигентной и хорошо говорит по-английски. В МГУ есть два кампуса... если у тебя будет достаточно времени, она покажет тебе оба", - говорится во втором сообщении.
Автор также упоминает, что во время своего визита в Москву Эпштейн планировал останавливаться недалеко от исторического здания МГУ на Моховой улице, а значит недалеко от Кремля и Манежной площади.
Однако финансист отказался от приглашения, сославшись на "бардак в ООН", и предложил перенести планы на ноябрь.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
