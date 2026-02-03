Рейтинг@Mail.ru
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 03.02.2026 (обновлено: 11:01 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/medobrazovanie-2071876744.html
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию - РИА Новости, 03.02.2026
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию
Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:43:00+03:00
2026-02-03T11:01:00+03:00
общество
россия
иран
тегеран (город)
михаил мурашко
казем джалали
социальный навигатор
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792631680_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8d89dc48c85d842e7a3dbad42f284cb2.jpg
https://ria.ru/20260112/golikova-2067404987.html
https://ria.ru/20220822/mediki-1811433825.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792631680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32dbc9295ea849644efef36c8efc9c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, иран, тегеран (город), михаил мурашко, казем джалали, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Иран, Тегеран (город), Михаил Мурашко, Казем Джалали, Социальный навигатор, Кем стать
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию

Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию у иностранцев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты отрабатывают на манекене реанимационные действия
Студенты отрабатывают на манекене реанимационные действия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Студенты отрабатывают на манекене реанимационные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения в преддверии 19-го заседания Межправительственной Комиссии в Тегеране.
"Мы видим, что сегодня интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий. У нас учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что в настоящее время в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучается шесть тысяч граждан Ирана.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия
12 января, 16:25
В свою очередь Казем Джалали обратил внимание на растущее число молодых граждан Ирана, выбирающих обучение в России. Он подчеркнул, что это открывает значительные возможности для продвижения общих целей и задач двух стран.
"Я всегда называл студентов большим капиталом для развития двусторонних отношений. Всего около десять тысяч иранских студентов на сегодняшний день находятся в России", - уточнил Джалали.
Мурашко добавил, что Минздрав рассматривает взаимодействие с Ираном не только через призму сотрудничества в области образования. "Для нас принципиально важно укреплять дружбу и взаимное доверие между странами", - подчеркнул он.
В пресс-службе отметили, что российские и иранские фармкомпании активизируют сотрудничество через обмен технологиями, создание совместных производств и научные проекты.
Студенты медицинского учебного заведения - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
22 августа 2022, 21:15
 
ОбществоРоссияИранТегеран (город)Михаил МурашкоКазем ДжалалиСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала