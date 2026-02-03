Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения в преддверии 19-го заседания Межправительственной Комиссии в Тегеране

"Мы видим, что сегодня интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий. У нас учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира", - сказал Мурашко , чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он добавил, что в настоящее время в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучается шесть тысяч граждан Ирана

В свою очередь Казем Джалали обратил внимание на растущее число молодых граждан Ирана, выбирающих обучение в России. Он подчеркнул, что это открывает значительные возможности для продвижения общих целей и задач двух стран.

"Я всегда называл студентов большим капиталом для развития двусторонних отношений. Всего около десять тысяч иранских студентов на сегодняшний день находятся в России", - уточнил Джалали.

Мурашко добавил, что Минздрав рассматривает взаимодействие с Ираном не только через призму сотрудничества в области образования. "Для нас принципиально важно укреплять дружбу и взаимное доверие между странами", - подчеркнул он.