Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию - РИА Новости, 03.02.2026
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию
Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ
Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию у иностранцев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения в преддверии 19-го заседания Межправительственной Комиссии в Тегеране
.
"Мы видим, что сегодня интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий. У нас учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира", - сказал Мурашко
, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что в настоящее время в подведомственных Минздраву России
медицинских вузах обучается шесть тысяч граждан Ирана
.
В свою очередь Казем Джалали обратил внимание на растущее число молодых граждан Ирана, выбирающих обучение в России. Он подчеркнул, что это открывает значительные возможности для продвижения общих целей и задач двух стран.
"Я всегда называл студентов большим капиталом для развития двусторонних отношений. Всего около десять тысяч иранских студентов на сегодняшний день находятся в России", - уточнил Джалали.
Мурашко добавил, что Минздрав рассматривает взаимодействие с Ираном не только через призму сотрудничества в области образования. "Для нас принципиально важно укреплять дружбу и взаимное доверие между странами", - подчеркнул он.
В пресс-службе отметили, что российские и иранские фармкомпании активизируют сотрудничество через обмен технологиями, создание совместных производств и научные проекты.