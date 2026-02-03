Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей оказался китайский бренд Geely, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.

"В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно — на четыре процента. При этом заметно изменились предпочтения преступников", — рассказали в компании.

Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15 процентов страховых случаев против 26 процентов в 2024 году. Среди них лидировали марки Lixiang, Lexus (по четыре процента), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5 процента).

Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году, по данным страхового дома ВСК, стал китайский Geely — на него пришлось 15 процентов угонов, причем угоняли преимущественно модель Emgrand.

В целом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27 процентов в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery.

Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году, по данным ВСК, оказалась Kia — на нее пришлось 11 процентов угонов. Самой угоняемой моделью этой марки был спортивный лифтбек Kia Stinger.

По восемь процентов угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser).

Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно — с 7,5 процента в 2024 году до 8 процентов в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее четырех процентов угонов.