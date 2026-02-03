Рейтинг@Mail.ru
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
03:54 03.02.2026 (обновлено: 05:53 03.02.2026)
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году
Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:54:00+03:00
2026-02-03T05:53:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
lexus
kia rio
mercedes
lada vesta
россия
москва
санкт-петербург
россия, москва, санкт-петербург, lexus, kia rio, mercedes, lada vesta
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Lexus, Kia Rio, Mercedes, Lada Vesta
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году

РИА Новости: чаще всего в 2025 году угоняли машины марки Geely

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили на парковке. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей оказался китайский бренд Geely, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно — на четыре процента. При этом заметно изменились предпочтения преступников", — рассказали в компании.
Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15 процентов страховых случаев против 26 процентов в 2024 году. Среди них лидировали марки Lixiang, Lexus (по четыре процента), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5 процента).
Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году, по данным страхового дома ВСК, стал китайский Geely — на него пришлось 15 процентов угонов, причем угоняли преимущественно модель Emgrand.
В целом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27 процентов в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery.
Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году, по данным ВСК, оказалась Kia — на нее пришлось 11 процентов угонов. Самой угоняемой моделью этой марки был спортивный лифтбек Kia Stinger.
По восемь процентов угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser).
Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно — с 7,5 процента в 2024 году до 8 процентов в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее четырех процентов угонов.
Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали Москва (31 процент), Санкт-Петербург (19 процентов) и Екатеринбург (19 процентов). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) — 58 процентов.
Россия Москва Санкт-Петербург Lexus Kia Rio Mercedes Lada Vesta
 
 
