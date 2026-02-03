Рейтинг@Mail.ru
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Фигурное катание
 
12:36 03.02.2026 (обновлено: 13:28 03.02.2026)
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Российские фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин были включены в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Новости
спорт, татьяна тотьмянина, максим маринин, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006

Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006 в Турине

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин были включены в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине.
Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходит во вторник в преддверии Олимпийских игр в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В ходе ролика были показаны кадры из короткой программы российской пары.
Тотьмянина и Маринин стали олимпийскими чемпионами Игр 2006 года в Турине в парном катании. Также на их счету две победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля, в них примут участие 13 российских атлетов.
Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТотьмянинаМаксим МарининМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
