Тотьмянину и Маринина включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006
Российские фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин были включены в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T12:36:00+03:00
2026-02-03T12:36:00+03:00
2026-02-03T13:28:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тотьмянина
максим маринин
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
Новости
ru-RU
