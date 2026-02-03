СМИ: экс-посол Британии в США не помнит, что получал от Эпштейна деньги

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, имя которого упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что не помнит, что получил от Эпштейна 75 тысяч долларов, и что ему нечего рассказать комитету конгресса США, ведущему расследование.

Мандельсон в интервью газете Times утверждает, что "совершенно не помнит и не имеет записей о том, что получал от него ( Эпштейна - ред.) деньги",

"Я думаю, что запомнил бы такую крупную сумму", - сказал он.

Он также добавил, что не может рассказать конгрессу об Эпштейне "ничего такого, чего они еще не знают".

"Я не был знаком с криминальными аспектами его жизни", - подчеркнул экс-посол в интервью изданию.

Мандельсон также прокомментировал снимок, обнаруженный среди обнародованных фотографий из новой порции файлов Эпштейна. На снимке Мандельсон стоит в нижнем белье рядом с женщиной в белом халате, её лицо скрыто.

"Я понятия не имею, что я делаю на этой фотографии и кто эта женщина. Похоже, она зашла и показала мне что-то на iPad", - утверждает он.

В интервью Мандельсон называет Эпштейна "мастером манипуляций" и "классическим социопатом", а себя - "слишком доверчивым".

В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.