СМИ: экс-посол Британии в США не помнит, что получал от Эпштейна деньги - РИА Новости, 03.02.2026
17:21 03.02.2026
СМИ: экс-посол Британии в США не помнит, что получал от Эпштейна деньги
2026-02-03T17:21:00+03:00
2026-02-03T17:21:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джеффри эпштейн
кир стармер
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, кир стармер
В мире, США, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Кир Стармер
СМИ: экс-посол Британии в США не помнит, что получал от Эпштейна деньги

Times: Мандельсон не помнит, что получил от Эпштейна 75 тысяч долларов

© REUTERS / Jeff Overs/BBCПитер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Jeff Overs/BBC
Питер Мандельсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, имя которого упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что не помнит, что получил от Эпштейна 75 тысяч долларов, и что ему нечего рассказать комитету конгресса США, ведущему расследование.
Мандельсон в интервью газете Times утверждает, что "совершенно не помнит и не имеет записей о том, что получал от него (Эпштейна - ред.) деньги",
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
1 февраля, 12:19
"Я думаю, что запомнил бы такую крупную сумму", - сказал он.
Он также добавил, что не может рассказать конгрессу об Эпштейне "ничего такого, чего они еще не знают".
"Я не был знаком с криминальными аспектами его жизни", - подчеркнул экс-посол в интервью изданию.
Мандельсон также прокомментировал снимок, обнаруженный среди обнародованных фотографий из новой порции файлов Эпштейна. На снимке Мандельсон стоит в нижнем белье рядом с женщиной в белом халате, её лицо скрыто.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров
Вчера, 10:10
"Я понятия не имею, что я делаю на этой фотографии и кто эта женщина. Похоже, она зашла и показала мне что-то на iPad", - утверждает он.
В интервью Мандельсон называет Эпштейна "мастером манипуляций" и "классическим социопатом", а себя - "слишком доверчивым".
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года. Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
В сентябре 2025 года газета Sun писала, что в 2008 году Мандельсон заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против финансиста о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Экс-посол в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
Вчера, 09:26
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джеффри ЭпштейнКир Стармер
 
 
