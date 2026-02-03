"Угроза нацбезопасности": что есть на Макрона в файлах Эпштейна?

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Имя президента Франции Эммануэля Макрона десятки раз всплывает в недавно опубликованных файлах по делу Джеффри Эпштейна — американского финансиста, осужденного за торговлю несовершеннолетними. В переписке Эпштейн хвастался, что Макрон советуется с ним "почти по всем вопросам" и "хочет править миром".

Что это было — самовосхваление сутенера или реальное теневое влияние на одного из ключевых лидеров Запада?

Что именно нашли в файлах?

В конце января 2026-го Министерство юстиции США опубликовало новую порцию материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. Публикация стала возможной после того, как президент США Дональд Трамп подписал 19 ноября 2025-го Закон о прозрачности файлов Эпштейна.

© AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

Имя Макрона встречается в многочисленных документах, датированных периодом до и после его избрания президентом в 2017 году. Важный нюанс: сама публикация имени в файлах еще не означает, что против кого-то есть доказательства преступлений. Это — прежде всего архив следствия.

Март 2016 года. Эмиратский бизнесмен Султан Ахмед бин Сулайем направил Эпштейну письмо, в котором описывал обед в Елисейском дворце. Макрон на тот момент занимал пост министра экономики Франции. "Обедал в Елисейском дворце. Провел хороший разговор с французским министром экономики господином Макроном относительно нашего бизнеса во Франции", — говорилось в сообщении.

12 сентября 2018 года. Эпштейн написал американскому бизнесмену Тому Притцкеру: "Жак сегодня ужинает с Макроном, так что время выбрано идеально".

17 сентября 2018 года. Эпштейн направил письмо президенту Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде с пометкой "конфиденциально". В сообщении он процитировал якобы слова Макрона: "Мы считаем, что нам нужно переосмыслить, перестроить и изобрести систему управления и формат международных институтов. <...> Какие социально-экономические инновации вы бы поддержали для продвижения более прогрессистского будущего?"

© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к Вооруженным силам Франции накануне национального праздника День взятия Бастилии © AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к Вооруженным силам Франции накануне национального праздника День взятия Бастилии

30 августа 2018 года. Самое скандальное заявление Эпштейна. В письме он утверждал , что Макрон обращался к нему за советом "почти по всем вопросам, включая институты, политику и науку", добавив, что Макрон "хочет возглавить Европу, а возможно, и весь мир".

Характер и масштаб прямых контактов между Макроном и Эпштейном из опубликованных материалов установить невозможно. Документы демонстрируют точку зрения Эпштейна, но не содержат ответов французского президента и не подтверждают, имели ли место упомянутые консультации.

"Прямая угроза национальной безопасности"

Появление имени Макрона в документах вызвало политическую бурю во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал начать расследование, назвав связи президента с Эпштейном "прямой или косвенной деловой взаимосвязью", которая "ставит под угрозу национальную безопасность Франции".

Филиппо написал в социальной сети X, что связи между Макроном и Эпштейном "во время и до его президентства" требуют немедленного официального расследования.

Офис президента Франции хранит молчание. На момент публикации материалов никаких официальных комментариев от Елисейского дворца не последовало.

Политическое оружие из прошлого

Публикация файлов Эпштейна — это не столько акт справедливости, сколько результат политической борьбы внутри американской элиты. Закон о прозрачности был одобрен сенатом США единогласно, а палата представителей проголосовала за него с результатом 427 к одному. Трамп подписал документ 19 ноября 2025-го, выполнив свое предвыборное обещание рассекретить материалы.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Однако заместитель генерального прокурора Тодд Бланш признал, что его ведомство не смогло опубликовать все файлы в срок, установленный законом, — 30 дней. Он заявил , что необходимо больше времени для завершения редактирования "сотен тысяч страниц документов", и пообещал выпустить "еще несколько сотен тысяч" материалов в ближайшие пару недель.

В опубликованных файлах фигурируют не только Макрон, но и сам Трамп, бывший президент Билл Клинтон, бывший принц Эндрю, Майкл Джексон и другие известные личности. Представитель Клинтона Энджел Уренья выступил с заявлением, в котором обвинил администрацию Трампа в манипуляции: "Белый дом скрывал эти файлы месяцами не для того, чтобы неожиданно вбросить вечером пятницы для защиты Билла Клинтона. Речь идет о том, чтобы оградить себя от того, что будет дальше, или от того, что они попытаются скрывать вечно".

© Фото : The US Justice Department Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна © Фото : The US Justice Department Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна

Вопросы, оставшиеся без ответов

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере Нью-Йорка 10 августа 2019-го в ожидании суда. Следствие установило, что он покончил с собой. На тот момент ему предъявлялись федеральные обвинения в организации сети торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и женщин. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками девушек, некоторым из которых не было и 14 лет.

Полный архив дела Эпштейна — это более 3,5 миллиона файлов, и большая их часть до сих пор не опубликована или сильно отредактирована. Что еще скрывается в этих документах?

Пока Елисейский дворец молчит, французское общество — да и весь мир — могут лишь гадать. Но одно ясно точно: имя осужденного торговца людьми оказалось связано с одним из самых влиятельных лидеров Европы. И эта тень вряд ли рассеется в ближайшее время.