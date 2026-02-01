Рейтинг@Mail.ru
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
12:19 01.02.2026 (обновлено: 13:04 01.02.2026)
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
В переписках скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминания президента Франции Эммануэля Макрона, следует из новых документов по делу
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В переписках скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминания президента Франции Эммануэля Макрона, следует из новых документов по делу, опубликованных Минюстом США.
"От Макрона. Мы считаем, что нам нужно переосмыслить, перестроить и изобрести систему управления и формат международных институтов, обязательства и отношения между государственными и частными заинтересованными лицами и социально-экономические инструменты для более эффективного решения этих проблем. Какие социально-экономические инновации вы бы поддержали для продвижения более "прогрессистского будущего?" — говорится в копии электронного письма.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В документах Минюста США нашлась переписка Маска с Эпштейном
31 января, 00:09
По данным ведомства, его отправили в сентябре 2018 года президенту Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде с адреса, предположительно, принадлежавшего Эпштейну.
Из другого письма следует, что эмиратский бизнесмен Султан Ахмед бин Сулайем писал финансисту в марте 2016-го, что провел с Макроном, бывшим тогда французским министром экономики, "хороший разговор" о своем бизнесе во Франции.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Фото Билла Гейтса с молодой девушкой, опубликованное комитетом Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гейтс лечил венерические болезни после связей с россиянками Эпштейна
Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейна обвинили в Штатах в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
