В Москве проходит акция в поддержку Мадуро

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международная акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес проходит у посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков людей, требующих освобождения Мадуро и его жены, собрались у здания дипмиссии. Многие держат в руках плакаты "Верните их". На акции присутствуют посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, сотрудники посольства, представители КПРФ, общественные деятели, а также венесуэльцы, живущие в Москве.
"Я хотел бы от имени правительства Боливарианской республики поблагодарить все политические партии и российское правительство за его твердую поддержку в отношении похищения Николаса Мадуро и требования его скорого освобождения", - сказал посол, выступая на митинге.
"Во всем мире было организовано движение, которое стремится к скорейшему возвращению президента. Сегодня вместе с нашими российскими братьями мы требуем возвращения Мадуро в страну", - подчеркнул он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.