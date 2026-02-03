В Москве проходит акция в поддержку Мадуро

Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Москве. Архивное фото

© Фото : Посольство Венесуэлы в России Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международная акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес проходит у посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков людей, требующих освобождения Мадуро и его жены, собрались у здания дипмиссии. Многие держат в руках плакаты "Верните их". На акции присутствуют посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, сотрудники посольства, представители КПРФ , общественные деятели, а также венесуэльцы, живущие в Москве.

"Я хотел бы от имени правительства Боливарианской республики поблагодарить все политические партии и российское правительство за его твердую поддержку в отношении похищения Николаса Мадуро и требования его скорого освобождения", - сказал посол, выступая на митинге.

Уже больше месяца назад против Венесуэлы была совершена агрессия в нарушение Устава ООН , отметил Веласкес.

"Во всем мире было организовано движение, которое стремится к скорейшему возвращению президента. Сегодня вместе с нашими российскими братьями мы требуем возвращения Мадуро в страну", - подчеркнул он.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.