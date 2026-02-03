Рейтинг@Mail.ru
В Москве проходит акция в поддержку Мадуро - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/maduro-2071897048.html
В Москве проходит акция в поддержку Мадуро
В Москве проходит акция в поддержку Мадуро - РИА Новости, 03.02.2026
В Москве проходит акция в поддержку Мадуро
Международная акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес проходит у посольства республики в Москве, передает... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:02:00+03:00
2026-02-03T12:02:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
москва
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071894787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2cee8e3562bd47b4355e3438e132128b.jpg
https://ria.ru/20260202/medvedev-2071625883.html
https://ria.ru/20260124/tramp-2070083995.html
венесуэла
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071894787_176:0:1136:720_1920x0_80_0_0_cbdc8a0e52f289500a3f780f93893aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, москва, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, кпрф, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Москва, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, КПРФ, ООН, Удары США по Венесуэле
В Москве проходит акция в поддержку Мадуро

В Москве у посольства Венесуэлы проходит акция в поддержку Мадуро

© Фото : Посольство Венесуэлы в РоссииАкция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Москве
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Посольство Венесуэлы в России
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международная акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес проходит у посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков людей, требующих освобождения Мадуро и его жены, собрались у здания дипмиссии. Многие держат в руках плакаты "Верните их". На акции присутствуют посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, сотрудники посольства, представители КПРФ, общественные деятели, а также венесуэльцы, живущие в Москве.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским и зарубежным СМИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права
2 февраля, 08:52
"Я хотел бы от имени правительства Боливарианской республики поблагодарить все политические партии и российское правительство за его твердую поддержку в отношении похищения Николаса Мадуро и требования его скорого освобождения", - сказал посол, выступая на митинге.
Уже больше месяца назад против Венесуэлы была совершена агрессия в нарушение Устава ООН, отметил Веласкес.
"Во всем мире было организовано движение, которое стремится к скорейшему возвращению президента. Сегодня вместе с нашими российскими братьями мы требуем возвращения Мадуро в страну", - подчеркнул он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
24 января, 17:01
 
В миреВенесуэлаСШАМоскваНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампКПРФООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала