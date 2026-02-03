https://ria.ru/20260203/kyapaz-2071931718.html
Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже
Футболиста азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" Вейсала Рзаева тяжело ранил ножом неизвестный в Гяндже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Кяпаз". РИА Новости Спорт, 03.02.2026
