Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Футбол
 
13:53 03.02.2026 (обновлено: 13:59 03.02.2026)
Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже
Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже
Футболист азербайджанского клуба получил ранение при нападении в Гяндже

Игрок азербайджанского "Кяпаза" Рзаев получил ранение при нападении в Гяндже

Футбольный мяч. Архивное фото
БАКУ, 3 фев – РИА Новости. Футболиста азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" Вейсала Рзаева тяжело ранил ножом неизвестный в Гяндже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Кяпаз".
"Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое", - сообщили в клубе.
По данным местного агентства АПА, в Гяндже в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, ранившего футболиста ножом.
Рзаев (2002 года рождения) подписал контракт с ФК "Кяпаз" в 2020 году. Дебютировал он в команде в том же году в матче против местного футбольного клуба "Сабах". ФК "Кяпаз" в настоящее время находится на 11 месте Чемпионата Азербайджана.
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
"Джанни, ты мужик!" ФИФА готовит возвращение российского футбола?
2 февраля, 20:30
 
ФутболСпортГянджаАзербайджанВокруг спорта
 
