Рейтинг@Mail.ru
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:27 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071793041.html
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле - РИА Новости, 03.02.2026
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле
Певица Татьяна Куртукова рассказала в интервью РИА Новости, что нейтрально относится к гуляньям русских туристов в Куршевеле под ее хит "Матушка-земля". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:27:00+03:00
шоубиз
новости культуры
знаменитости
песни
хиты
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026103342_0:156:3084:1891_1920x0_80_0_0_4805111f6ffee29f7554f4faa1e02719.jpg
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026103342_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_6dc66b2fd23e70b44ca9e62ba5d2ca24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, песни, хиты, музыка
Шоубиз, Новости культуры, Знаменитости, песни, хиты, Музыка
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле

Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под ее хит "Матушка" в Куршевеле

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце
Певица Татьяна Куртукова выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Куртукова выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова рассказала в интервью РИА Новости, что нейтрально относится к гуляньям русских туристов в Куршевеле под ее хит "Матушка-земля".
Ранее в Сети неоднократно появлялись видео, на которых туристы из России, в том числе знаменитости, гуляют в фешенебельных ресторанах французского Куршевеля под композицию "Матушка-земля" и подпевают исполнительнице хита.
"Никак не отношусь. Я очень благодарна своим слушателям за внимание ко мне и моим песням, за признание. А где именно людям слушать музыку, они сами и решат", — прокомментировала исполнительница.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
8 мая 2025, 08:00
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостипеснихитыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала