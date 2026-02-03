https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071793041.html
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле - РИА Новости, 03.02.2026
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле
Певица Татьяна Куртукова рассказала в интервью РИА Новости, что нейтрально относится к гуляньям русских туристов в Куршевеле под ее хит "Матушка-земля". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:27:00+03:00
шоубиз
новости культуры
знаменитости
песни
хиты
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026103342_0:156:3084:1891_1920x0_80_0_0_4805111f6ffee29f7554f4faa1e02719.jpg
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026103342_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_6dc66b2fd23e70b44ca9e62ba5d2ca24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, песни, хиты, музыка
Шоубиз, Новости культуры, Знаменитости, песни, хиты, Музыка
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле
Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под ее хит "Матушка" в Куршевеле
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова рассказала в интервью РИА Новости, что нейтрально относится к гуляньям русских туристов в Куршевеле под ее хит "Матушка-земля".
Ранее в Сети неоднократно появлялись видео, на которых туристы из России, в том числе знаменитости, гуляют в фешенебельных ресторанах французского Куршевеля под композицию "Матушка-земля" и подпевают исполнительнице хита.
"Никак не отношусь. Я очень благодарна своим слушателям за внимание ко мне и моим песням, за признание. А где именно людям слушать музыку, они сами и решат", — прокомментировала исполнительница.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.