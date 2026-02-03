Куртукова рассказала, как относится к гуляньям под "Матушку" в Куршевеле

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Татьяна Куртукова рассказала в интервью РИА Новости, что нейтрально относится к гуляньям русских туристов в Куршевеле под ее хит "Матушка-земля".

Ранее в Сети неоднократно появлялись видео, на которых туристы из России, в том числе знаменитости, гуляют в фешенебельных ресторанах французского Куршевеля под композицию "Матушка-земля" и подпевают исполнительнице хита.

"Никак не отношусь. Я очень благодарна своим слушателям за внимание ко мне и моим песням, за признание. А где именно людям слушать музыку, они сами и решат", — прокомментировала исполнительница.

Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.