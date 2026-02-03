https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071791428.html
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт
Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале "Москва". РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале "Москва".
"В Москве 21 февраля пройдет мой первый большой сольный концерт. С моей командой Gamma Music мы упорно готовимся к столь важному для нас событию, создаем особенную программу. Я с нетерпением жду этого дня и всех буду очень рада видеть в концертном зале “Москва”, — сообщила артистка РИА Новости.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.