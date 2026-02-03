Рейтинг@Mail.ru
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071791428.html
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт - РИА Новости, 03.02.2026
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт
Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале "Москва". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:47:00+03:00
2026-02-03T02:47:00+03:00
шоубиз
культура
новости культуры
музыка
хиты
знаменитости
песни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015501070_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_ae4ef1f1096ff9f7e79a9ff2b33b4f71.jpg
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015501070_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6d0be2ea826bf078c30a742f4d296e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, музыка, хиты, знаменитости, песни
Шоубиз, Культура, Новости культуры, Музыка, хиты, Знаменитости, песни
Исполнительница хита "Матушка" рассказала, где даст первый сольный концерт

Исполнительница хита "Матушка-земля" даст первый сольный концерт в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвященный завершению выставки "Россия"
Певица Татьяна Куртукова на торжественном концерте Россия нигде не заканчивается, посвященный завершению выставки Россия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Куртукова на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвященный завершению выставки "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале "Москва".
"В Москве 21 февраля пройдет мой первый большой сольный концерт. С моей командой Gamma Music мы упорно готовимся к столь важному для нас событию, создаем особенную программу. Я с нетерпением жду этого дня и всех буду очень рада видеть в концертном зале “Москва”, — сообщила артистка РИА Новости.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
8 мая 2025, 08:00
 
ШоубизКультураНовости культурыМузыкахитыЗнаменитостипесни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала