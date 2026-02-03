"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Посадил в машину и вывез за город — во вторник подозреваемому в расправе над девятилетним мальчиком, которого несколько дней искали сотни волонтеров по всему Санкт-Петербургу, изберут меру пресечения. Задержанный накануне 38-летний Петр Ж. уже признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Многодетная семья

О пропаже девятилетнего Андрея (имя несовершеннолетнего изменено) в местных чатах и пабликах сообщили вечером 30 января. Волонтеры опубликовали в интернете и расклеили по всему городу ориентировки с фотографией мальчика.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство несовершеннолетнего". Выяснилось, что это ребенок из многодетной семьи — у него шесть братьев и сестер в возрасте от полугода до 12 лет.

По словам соседей, дети всегда были опрятно одеты и накормлены. Однако, по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, мать мальчика нигде не работала и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей "по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Биологический отец ребенка тоже официально трудоустроен не был, привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и употребление спиртного в общественных местах, а также имел судимость за кражу.

Белая "Тойота"

Оперативники установили, что 30 января Андрей отпросился у матери покататься на горке. С прогулки не вернулся. Дети из соседних домов сказали, что он мог поехать в торговый центр (Таллинское шоссе, 159). Мать сразу направилась туда.

При этом ни денег, ни проездного билета, ни мобильного телефона у мальчика с собой не было. Сотрудники ТЦ подтвердили, что видели похожего по описанию ребенка сначала в ресторане, а потом в салоне связи.

Следователи рассматривали несколько версий, в том числе самовольный уход из дома. Однако ее быстро отмели и сосредоточились на другой — похищение. Видеокамеры на парковке возле ТЦ зафиксировали, как Андрей садится в белый "паркетник". Это было около четырех часов дня 30 января.

Марку определили: Toyota Fortuner. Проследили по камерам маршрут. Конечный пункт — деревня Яльгелево. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль уже в темное время суток подъезжает к местному кафе.

Детская порнография

Владельца автомобиля — 38-летнего Петра Ж. — объявили в розыск и спустя пару дней задержали в Псковской области. На первом допросе он воспользовался 51-й статьей Конституции (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников) — отказался отвечать на вопросы.

Задержание обвиняемого в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге Задержание обвиняемого в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге

Андрея же продолжали искать — волонтеры развернули возле Яльгелево оперативный штаб, прочесывали лес, проверяли "заброшки". Несмотря на мороз, в деревню прибывали все новые добровольцы. Вскоре на берегу речки нашли рюкзак мальчика.

Между тем оперативники доставили Петра Ж. в Санкт-Петербург. Под давлением улик он наконец признался в убийстве и том, что бросил тело в речку. Водолазы обнаружили погибшего в ночь на 3 февраля. Точную причину смерти установят судебные медики.

Сейчас основная версия — педофилия. По данным источника РИА Новости в оперативных службах, у задержанного на компьютере и в телефоне — порнографические материалы с детьми.

О задержанном известно немного. На сайте Всеволожского горсуда Ленинградской области человек с теми же именем, фамилией и отчеством упоминается в разделе административных правонарушений. В 2020-м Петр Ж. отказался выполнить требование полицейских снять тонировку с передних стекол своего Mitsubishi Outlander, за что был оштрафован на тысячу рублей.

© Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге © Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге