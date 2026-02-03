Рейтинг@Mail.ru
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 03.02.2026 (обновлено: 14:22 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/kriminal-2071927256.html
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
Посадил в машину и вывез за город — во вторник подозреваемому в расправе над девятилетним мальчиком, которого несколько дней искали сотни волонтеров по всему... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:08:00+03:00
2026-02-03T14:22:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
санкт-петербург
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Псковская область, Россия
"Уже во всем сознался". Что известно об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге

Подозреваемому в убийстве мальчика во вторник изберут меру пресечения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Посадил в машину и вывез за город — во вторник подозреваемому в расправе над девятилетним мальчиком, которого несколько дней искали сотни волонтеров по всему Санкт-Петербургу, изберут меру пресечения. Задержанный накануне 38-летний Петр Ж. уже признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

Многодетная семья

О пропаже девятилетнего Андрея (имя несовершеннолетнего изменено) в местных чатах и пабликах сообщили вечером 30 января. Волонтеры опубликовали в интернете и расклеили по всему городу ориентировки с фотографией мальчика.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство несовершеннолетнего". Выяснилось, что это ребенок из многодетной семьи — у него шесть братьев и сестер в возрасте от полугода до 12 лет.
© Фото : ЛизаАлерт ПитерПоиск девятилетнего мальчика, пропавшего на юге Санкт-Петербурга
Поиск девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего на юге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт Питер
Поиск девятилетнего мальчика, пропавшего на юге Санкт-Петербурга
По словам соседей, дети всегда были опрятно одеты и накормлены. Однако, по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, мать мальчика нигде не работала и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей "по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".
Биологический отец ребенка тоже официально трудоустроен не был, привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и употребление спиртного в общественных местах, а также имел судимость за кражу.

Белая "Тойота"

Оперативники установили, что 30 января Андрей отпросился у матери покататься на горке. С прогулки не вернулся. Дети из соседних домов сказали, что он мог поехать в торговый центр (Таллинское шоссе, 159). Мать сразу направилась туда.
При этом ни денег, ни проездного билета, ни мобильного телефона у мальчика с собой не было. Сотрудники ТЦ подтвердили, что видели похожего по описанию ребенка сначала в ресторане, а потом в салоне связи.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице
Следователи рассматривали несколько версий, в том числе самовольный уход из дома. Однако ее быстро отмели и сосредоточились на другой — похищение. Видеокамеры на парковке возле ТЦ зафиксировали, как Андрей садится в белый "паркетник". Это было около четырех часов дня 30 января.
Марку определили: Toyota Fortuner. Проследили по камерам маршрут. Конечный пункт — деревня Яльгелево. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль уже в темное время суток подъезжает к местному кафе.

Детская порнография

Владельца автомобиля — 38-летнего Петра Ж. — объявили в розыск и спустя пару дней задержали в Псковской области. На первом допросе он воспользовался 51-й статьей Конституции (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников) — отказался отвечать на вопросы.
Задержание обвиняемого в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
Задержание обвиняемого в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Задержание обвиняемого в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге
Андрея же продолжали искать — волонтеры развернули возле Яльгелево оперативный штаб, прочесывали лес, проверяли "заброшки". Несмотря на мороз, в деревню прибывали все новые добровольцы. Вскоре на берегу речки нашли рюкзак мальчика.
Между тем оперативники доставили Петра Ж. в Санкт-Петербург. Под давлением улик он наконец признался в убийстве и том, что бросил тело в речку. Водолазы обнаружили погибшего в ночь на 3 февраля. Точную причину смерти установят судебные медики.
Сейчас основная версия — педофилия. По данным источника РИА Новости в оперативных службах, у задержанного на компьютере и в телефоне — порнографические материалы с детьми.
О задержанном известно немного. На сайте Всеволожского горсуда Ленинградской области человек с теми же именем, фамилией и отчеством упоминается в разделе административных правонарушений. В 2020-м Петр Ж. отказался выполнить требование полицейских снять тонировку с передних стекол своего Mitsubishi Outlander, за что был оштрафован на тысячу рублей.
© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Теперь же, если вину докажут в суде, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сегодня должны избрать меру пресечения. Скорее всего, заключат под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Псковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала