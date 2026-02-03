Директор крепости Кейптауна оценил ажиотаж вокруг вывешенного флага России

Военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will for Peace 2026) прошли в середине января в южных водах ЮАР под руководством КНР. После них власти ЮАР сообщили, что минобороны проведет расследование обстоятельств их проведения. По заявлению правительства, это связано с утверждениями СМИ о том, что поручение президента Сирила Рамафосы отстранить Иран от учений не было исполнено. При этом в самом правительстве не уточняли, в чем состояло поручение президента и какова была роль Ирана на учениях.