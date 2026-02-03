https://ria.ru/20260203/krepost-2071844399.html
Директор крепости Кейптауна оценил ажиотаж вокруг вывешенного флага России
Директор крепости Кейптауна оценил ажиотаж вокруг вывешенного флага России - РИА Новости, 03.02.2026
Директор крепости Кейптауна оценил ажиотаж вокруг вывешенного флага России
Раздувать историю из-за флага России, появившегося на короткое время над исторической Крепостью Доброй Надежды в Кейптауне, было нетолерантно, поделился мнением
ПРЕТОРИЯ, 3 фев - РИА Новости. Раздувать историю из-за флага России, появившегося на короткое время над исторической Крепостью Доброй Надежды в Кейптауне, было нетолерантно, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор сооружения Кэлвин Гилфеллан.
На прошлой неделе издание News24 сообщило, что местные жители якобы испытали "шок", увидев флаг РФ
над крепостью.
"По моему мнению, это было совсем нетолерантно. Они должны проявлять некоторую толерантность ко всем. Сказали бы они что-нибудь об американском флаге или британском флаге, если бы он был где-нибудь? Вот об этом я говорю. Зачем устраивать большую драму из-за одного из партнеров Южной Африки
по БРИКС
?" - сказал Гилфеллан.
Он уточнил, что флаг провисел над крепостью меньше часа. Местная киностудия использовала его для съемок сцен из документального фильма об истории Америки
. Российский флаг был использован в сцене о передаче Аляски США
.
При этом, по словам Гилфеллана, "масла в огонь" подлила ситуация с проходящими тогда же военно-морскими учениями БРИКС в расширенном составе. Как ранее источник подтвердил РИА Новости, помимо России, Китая
и ЮАР
, в них принял участие Иран
, несмотря на то что президент Южной Африки Сирил Рамафоса
дал указание исключить из них Исламскую Республику.
Военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will for Peace 2026) прошли в середине января в южных водах ЮАР под руководством КНР. После них власти ЮАР сообщили, что минобороны проведет расследование обстоятельств их проведения. По заявлению правительства, это связано с утверждениями СМИ о том, что поручение президента Сирила Рамафосы отстранить Иран от учений не было исполнено. При этом в самом правительстве не уточняли, в чем состояло поручение президента и какова была роль Ирана на учениях.