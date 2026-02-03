Рейтинг@Mail.ru
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным - РИА Новости, 03.02.2026
11:00 03.02.2026
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным - РИА Новости, 03.02.2026
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным
Кремль не получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.02.2026
россия
сша
джеффри эпштейн
владимир путин
дмитрий песков
совет европы
россия
сша
россия, сша, джеффри эпштейн, владимир путин, дмитрий песков, совет европы
Россия, США, Джеффри Эпштейн, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Европы
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Песков: Кремль не получал предложений от Эпштейна о встрече с Путиным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кремль не получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщали ранее СМИ, из обнародованных Минюстом США документов якобы стало известно, что скандально известный американский финансист Эпштейн хотел встретиться с Путиным и несколько раз заявлял о своем желании в переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.
"Нет, (не получал предложений - ред.)", — сказал Песков RTVI в ответ на соответствующий вопрос.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
Россия США Джеффри Эпштейн Владимир Путин Дмитрий Песков Совет Европы
 
 
