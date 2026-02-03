РАН будет бороться с лженаукой, заявил Красников

"Дело в том, что есть случаи, когда ученые идут "на подгон" научных результатов под желаемые. Это, прямо скажем, опасность для научной среды. Мы должны более внимательно смотреть, чтобы исследования были выполнены честно. И, скорее всего, деятельность комиссии по борьбе с лженаукой будет направлена в том числе и на то, чтобы ученые не выдавали желаемое за действительное", - пояснил глава РАН.