16:32 03.02.2026
РАН будет бороться с лженаукой, заявил Красников
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
РАН будет бороться с лженаукой, заявил Красников

Здание РАН в Москве
Здание РАН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская академия наук будет бороться с лженаукой и подтасовкой результатов научных открытий, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников.
"У нас есть экспертный совет при президиуме РАН, и в его составе есть комиссии, в том числе по борьбе с лженаукой. Но бороться с оккультными науками – не главная задача этой комиссии, это зачастую задача правоохранительных органов, потому что там идет просто обман населения", - сказал Красников.
По его словам, задача стоит несколько шире.
Недавно в РАН было утверждено положение об этике научных исследований, отметил Красников.
"Дело в том, что есть случаи, когда ученые идут "на подгон" научных результатов под желаемые. Это, прямо скажем, опасность для научной среды. Мы должны более внимательно смотреть, чтобы исследования были выполнены честно. И, скорее всего, деятельность комиссии по борьбе с лженаукой будет направлена в том числе и на то, чтобы ученые не выдавали желаемое за действительное", - пояснил глава РАН.
Общество
Российская академия наук
 
 
