КПРФ делает многое для благополучия молодого поколения, считает Мишустин
15:43 03.02.2026
КПРФ делает многое для благополучия молодого поколения, считает Мишустин
россия, михаил мишустин, кпрф, общество
Россия, Михаил Мишустин, КПРФ, Общество
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фракция партии КПРФ делает многое для благополучия молодого поколения, считает премьер РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел встречу с руководством фракции партии КПРФ, выразил уверенность, что у кабмина и фракции есть все для продуктивного сотрудничества по приоритетным направлениям.
Мишустин оценил взаимодействие правительства с КПРФ
Вчера, 15:14
"Много делает ваша фракция для благополучия молодого поколения", - отметил Мишустин на встрече.
Российский премьер уточнил, что при содействии депутатов КПРФ был внедрен электронный формат подачи заявления на получение российского гражданства для детей по праву рождения, это, как отметил Мишустин, "избавляет семьи, в том числе, кто проживает в новых регионах, от излишних хлопот и очередей".
Кроме того, глава кабмина отметил участие КПРФ в установке ответственности за нарушение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним.
Мишустин отметил единство депутатов Госдумы в поддержке участников СВО
Вчера, 15:19
 
РоссияМихаил МишустинКПРФОбщество
 
 
