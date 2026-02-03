Рейтинг@Mail.ru
17:59 03.02.2026 (обновлено: 18:04 03.02.2026)
Юрист "Домодедово Карго" рассказал, что Каменщик выводил деньги за рубеж
Дмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Представитель ООО "Домодедово Карго" заявил в арбитражном суде Москвы, что бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик использовал схему с четырьмя займами, чтобы в обход антисанкционных ограничений перевести в зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Tarcona Marine деньги на содержание яхты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы считаем, что изначально Каменщик желал передать денежные средства на содержание яхты в иностранную компанию Tarcona… Поскольку ему это мешало сделать законодательное ограничение… он составил сложную схему из четырех договоров займа, где Каменщик предоставляет заем истцу "Домодедово Карго", "Домодедово Карго" предоставляет заем Alamo II Limited, Alamo II Limited предоставляет заем Harlington Limited, а Harlington уже непосредственно передает денежные средства Tarcona", - сказал представитель грузового оператора "Домодедово".
Аэропорт «Домодедово» - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Верховный Суд вернул экс-бенефициару Домодедово его жалобу
30 января, 12:53
Изначально в своем иске "Домодедово Карго" потребовало признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику Alamo II Limited, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа.
В иске говорилось, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора "Домодедово Карго", "заключило кабальную сделку" с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства.
В материалах суда отмечалось также, что в тот же день Каменщик заключил договор беспроцентного займа с заемщиком ООО "Домодедово Карго", по которому передал компании тоже 57,8 миллиона долларов, "тем самым поставив ООО "Домодедово Карго" в прямую финансовую зависимость".
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
5 января, 13:33
На заседании во вторник представитель истца сообщил, что "истцу… его заемщик Alamo II Limited ничего не возвратил, но истец возвратил часть денег Каменщику". "Домодедово Карго" заявило об уточнении исковых требований и теперь просит суд признать ничтожным не только договор займа между ним и Alamo II Limited, но и три других договора займа, "которые маскировали эту сделку по передаче иностранному юрлицу денежных средств в обход законодательных ограничений".
Также истец попросил привлечь в качестве соответчиков Каменщика, Tarcona Marine и Harlington Limited, которые пока участвуют в деле в статусе третьих лиц. "Мы просим взыскать с Каменщика убытки в размере части займа, которая была ему возвращена, и просим взыскать в доход государства денежные средства с Alamo II Limited, полученные по договору займа", - сказал представитель истца. Какую именно сумму получил Каменщик, юрист не сообщил.
Суд пока оставил ходатайства об уточнении исковых требований и о привлечении соответчиков открытыми, в слушаниях объявлен перерыв.
Деловые СМИ, в частности Forbes, ранее называли Каменщика владельцем яхты Flying Fox стоимостью 445 миллионов долларов. Отмечалось, что длина судна составляет 136 метров, яхта рассчитана на 25 человек, на ней есть 11 кают, 12-метровый бассейн и двухэтажный СПА-комплекс площадью 400 квадратных метров.
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Аналитик рассказал, какая судьба ждет Домодедово после его покупки
29 января, 21:37
 
