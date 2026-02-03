https://ria.ru/20260203/kadry-2071941918.html
Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи
Кадры с Олимпийских игр 2014 года в Сочи были показаны в ролике на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в Милане. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
сочи, милан, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, зимние олимпийские игры 2014, эмиль хегле свендсен
