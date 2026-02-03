Рейтинг@Mail.ru
14:26 03.02.2026
Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи
Кадры с Олимпийских игр 2014 года в Сочи были показаны в ролике на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в Милане. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Президент России Владимир Путин во время церемонии фотографирования с российскими призерами XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кадры с Олимпийских игр 2014 года в Сочи были показаны в ролике на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в Милане.
В ходе сессии были продемонстрированы ролики с яркими моментами предыдущих зимних Олимпиад, включая Игры 2014 года в Сочи. На одном из видео запечатлен норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, он является двукратным чемпионом и бронзовым призером Игр-2014.
Предстоящая Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо. В ней примут участие 13 российских атлетов.
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Большунова показали в ролике на сессии МОК
